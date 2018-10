SVT mette in strada 17 autobus a metano

Nell’ambito della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile dell’Area Urbana di Vicenza

del Programma Operativo Regionale FESR 2014 – 2020 del Veneto, con la consegna degli

autobus Menarini Citymood 12 mt CNG è stata completata la prima fase di acquisizione del

materiale rotabile destinato a sostituire gli autobus più inquinanti già impiegati nel servizio di

Trasporto Pubblico Locale.

L’intervento è stato realizzato avvalendosi del finanziamento POR – Obiettivo “Investimenti in

favore della crescita e dell’occupazione” parte FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014

– 2020 del Veneto, Asse Prioritario 6 Sviluppo Urbano Sostenibile, Strategia Integrata di

Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area Urbana di Vicenza, Azione 4.6.2 “Rinnovo del

materiale rotabile” – Intervento Acquisto di materiale rotabile.

Si tratta in sostanza della prima tranches di n.17 veicoli, tra i n.21 autobus finanziati per i quali

è prevista una spesa complessiva ammessa pari a €4.177.779,45, cui corrisponde un

contributo pari a €2.506.667,67.

Questi autobus prodotti da IIA, Industria Italiana Autobus, sono tecnologicamente avanzati,

spinti da un motore alimentato a metano da 7.800 cc, che soddisfa la migliore classe di

emissione allo scarico, EURO 6 EEV e di lunghezza pari a 12 mt.

Ogni mezzo può trasportare 103 passeggeri, dei quali 21 a sedere.

Sono equipaggiati con impianto di climatizzazione integrale dell’abitacolo passeggeri e autista e

allestiti per agevolare il trasporto di persone con ridotta capacità motoria e/o in carrozzina, con

pianale ribassato e con pedana per la salita e la discesa a comando manuale., così da risultare

confortevoli e facilmente accessibili anche alle fasce più deboli e disagiate di utilizzatori.

Queste caratteristiche contribuiscono a rendere maggiormente “universale” l’accessibilità al

servizio di TPL da parte della clientela, perseguendo il principio di non discriminazione.

Questi autobus sono stati posti in servizio nel mese di ottobre in ambito comunale a Vicenza e

nei comuni dell’Area Urbana che ricomprende i Comuni di Altavilla Vicentina, Caldogno,

Creazzo, Sovizzo e Torri di Quartesolo, sulle linee di TPL, che comprendono anche le aree

svantaggiate/degradate/marginali dove è prevalente la presenza delle fasce più deboli della

popolazione meno raggiunte dai servizi, proprio per superare questo elemento di “divide”

rispetto alle aree più servite.

Il loro impiego nell’ambito del progetto destinato a sviluppare una logica di intervento

integrato, è finalizzato anche ad incentivare l’uso del trasporto pubblico per il trasporto da e

verso i comuni dell’Area Urbana, per contribuire alla riduzione della congestione veicolare e

della pollution atmosferica, perseguendo il progressivo superamento dell’attuale modello di

mobilità urbana sostanzialmente imperniato sul trasporto privato.