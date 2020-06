SVT, da oggi biglietti acquistabili tramite app

Società Vicentina Trasporti incrementa l’offerta d’acquisto dei titoli di viaggio on line. La risposta dell’azienda di trasporto pubblico della Provincia di Vicenza alle nuove esigenze di sicurezza, comodità e accessibilità ai servizi è arrivata grazie alla possibilità di acquistare biglietti digitali per le linee urbane e suburbane tramite l’App DropTicket, pagabili attraverso credito bancario (carte di credito o Drop Pay)Gli utenti potranno scaricare gratuitamente l’applicazione da Apple Store (iOS) o Google Pay (Android) e seguire le procedure di geolocalizzazione. Poi potranno scegliere il biglietto da acquistare, urbano (1,30 euro per una validità di 90 minuti) o suburbano (1,70 euro per una validità di 120 minuti), e pagare comodamente con la carta. Abilitando la modalità di acquisto rapido, per le successive occasioni, gli utenti dovranno soltanto digitare il codice CVC/CVV che si trova sul retro della carta di credito.La convalida dei titoli di viaggio è automatica e contestuale all’acquisto. Non è perciò necessaria l’obliterazione a bordo e durante i controlli l’utente dovrà limitarsi a esibire il biglietto contenuto nell’App, comunque acquistato poco prima di salire a bordo dell’autobus.«L’epidemia Covid-19 non solo ha modificato le dinamiche del trasporto pubblico locale ma ha accelerato il processo d’offerta digitale all’utenza, rispondendo ai bisogni di una plateacaratterizzata da una maggiore consapevolezza e dimestichezza con la tecnologia – spiega Cristiano Eberle, presidente di Svt -. L’azienda ha incrementato la possibilità d’acquisito dei biglietti on line, riducendo i contatti e permettendo all’utenza di risparmiare tempo e provvedere al titolo di viaggio fino a pochi minuti prima del passaggio dell’autobus alla fermata. In ordine di tempo è l’ultimo traguardo importante voluto e conseguito da Società Vicentina Trasporti, all’insegna della modernizzazione e di un rinnovato senso di responsabilità che coinvolge sia l’azienda sia la collettività».