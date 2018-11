SVOLTA A MARANO – Morte di Anna Barretta: fermato il marito per omicidio

Nelle prime ore del mattino, al termine di un lungo interrogatorio, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per “omicidio” Angelo LAVARRA, marito separato – ma convivente – di Anna Filomena BARRETTA che, lo scorso 20 novembre 2018, veniva rinvenuta esanime, nella propria camera da letto in un appartamento di Marano Vicentino, in quanto attinta da un colpo d’arma da fuoco alla testa.

Al termine di serrate e stringenti indagini, condotte dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale e della Compagnia di Thiene, sono stati raccolti, grazie anche all’ausilio tecnico scientifico del RIS di Parma, indizi che hanno escluso l’azione anticonservativa della donna e indotto ad adottare, quindi, il provvedimento restrittivo cautelare in carcere. Il G.I.P. sarà chiamato, nelle prossime ore, a valutare gli elementi probatori raccolti ed eventualmente a convalidare l’atto.

Riserva di fornire tutti i dettagli della vicenda allorquando il Giudice si esprimerà nel merito.