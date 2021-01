Sviluppo Formazione-Considi-Talentrainig: un trittico d’eccellenza per le PMI Italiane

Si è perfezionato in questi giorni un altro importante contratto di collaborazione per la vicentina Sviluppo Formazione che, solo a fine dicembre, aveva visto concludersi positivamente l’accordo con Considi, una tra le principali società italiane di consulenza nel campo dell’Operation & Innovation Management.

Un duetto già prestigioso al quale, oggi, si aggiunge un terzo partner d’eccellenza Talentraining, nota realtà italiana nel settore della formazione finanziata.

Per Sviluppo Formazione creare partnership di valore significa innanzitutto collaborazione e condivisione di idee e progetti nel raggiungimento di performance durature nel tempo, in un’ottica di reciproca crescita.

C’è da chiedersi come mai Sviluppo Formazione abbia voluto far entrare nella compagine societaria un’azienda sua competitor nel settore.

Sul punto interviene Valentina Cesario, Presidente di Sviluppo Formazione, la quale, senzaalcun dubbio, così ci risponde alla nostra “provocazione”: “Semplicemente, perché crediamo nella collaborazione vera. Entrambe le società si occupano di formazione finanziata ma il nostro obiettivo non è mai stato lo scontro, bensì l’incontro. L’inserimento di Talentraining nella compagine di Sviluppo Formazione porterà benefici ad entrambe le aziende e soprattutto a tutti i nostri clienti. Con la stipula dell’atto abbiamo solamente formalizzato un rapporto di lavoro già attivo da più anni”.

Ad oggi Sviluppo Formazione, Considi e Talentrainig rappresentano unsolido gruppo, una compagine di professionisti che operano in sinergia per rispondere al meglio alle richieste di un mercato, quello dell’imprenditoria, sempre attivo, dinamico e mutevole nel tempo.

“Crediamo nella collaborazione fattiva – dice Marco Franzoni AD di Sviluppo Formazione. Abbiamo messo in piedi una struttura lineare che preveda la massima collaborazione interaziendale. Vogliamo crescere insieme e far crescere le nostre Risorse, patrimonio e asset da valorizzare al massimo.”

“La dinamicità del mercato impone costante evoluzione; cambiano le esigenze, gli approcci, cambiano quindi le persone e le imprese. La nostra mission è accompagnare le persone in questa crescita culturale, fornendo strumenti preziosi per il cambiamento. Quest’ultimo anno ha imposto un’accelerazione al cambiamento; il nostro compito si è confermato quello di supportare le persone, quindi le imprese, a metabolizzare questa evoluzione. Entriamo in punta di piedi in Sviluppo Formazione, con l’intento di patrimonializzare i valori presenti e integrarli con le nostre best practise, al fine di migliorare costantemente copertura nazionale, processi, metodologie e contenuti”, così conclude Alfredo Patti, Direttore Generale del gruppo Talent.

Tre aziende, queste, che hanno saputo sfruttare al meglio l’opportunità di collaborazione in un percorso di crescita continua. Tre aziende al servizio dell’imprenditoria italiana.