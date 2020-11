Sventata ennesima truffa telefonica del “finto incidente” ai danni di un’anziana

Ennesima truffa telefonica ai danni di un’anziana. Fortunatamente, non conclusa. Martedì a Bassano una signora 84enne ha ricevuto la ormai classica telefonata di una persona che diceva di essere il figlio vittima di un incidente stradale che le chiedeva contanti e preziosi per evitare conseguenze giudiziarie. La donna avrebbe dovuto consegnare il tutto ad un’ amica del figlio, che sarebbe andata da lei a breve. L’anziana, non del tutto convinta, subito dopo, ha ricevuto anche un’altra telefonata da un sedicente carabiniere che avvalorava l’accaduto. La donna ha preparato quindi una busta con denaro e ori di famiglia. Ma fortunatamente all’arrivo della malvivente, in stato di agitazione e confusione, si è chiusa fuori di casa senza una copia delle chiavi. A questo la truffatrice è scappata a piedi ed è sparita.