Svelato il programma della Rievocazione della Salita del Costo

Si avvicina a grandi passi la ventottesima edizione della Salita del Costo, gara di velocità per auto moderne e storiche in programma dal 5 al 7 aprile prossimi. Una gara il cui ritorno nel 2016 ha ripreso a deliziare i numerosi appassionati della specialità,riscuotendo un buon successo grazie anche ai prestigiosi nomi che ogni anno si schierano al via; il Costo però, è anche storia e tradizione visto che gli albori risalgono agli anni ’50. Ed è anche per questo motivo che la parata di quest’anno avrà valori e significati particolari. Rally Club Team ed ACI Vicenza sono riusciti a coinvolgere le Amministrazioni Comunali dell’Altopiano e far sì che il loro territorio venga interessato in occasione della 28^ Salita del Costo, con un evento dedicato a far conoscere le località dell’Altopiano, le loro bellezze e le specialità culinarie. La Parata 2019 non sarà solo sfilata non competitiva di vetture sportive, ma diventerà un ulteriore motivo d’interesse abbinato alla gara vera e propria e riservato ad una ventina di auto del passato, e altrettante Porsche di tutte le versioni. Saranno le protagoniste di un percorso studiato appositamente per loro con lo scopo di coniugare l’emozione di solcare il percorso dove qualche ora dopo si sfideranno i campioni della specialità e poi di proseguire toccando le località dell’Altopiano, dove saranno ad attenderle un aperitivo ed il pranzo conclusivo dopo l’esposizione dei mezzi a Canove di Roana.