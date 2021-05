Svaligiano l’atelier per 5000 euro in vestiti

Il Giornale di Vicenza riporta del furto con scasso avvenuto nel fine settimana alla sartoria Lara Cosser, in stradella dei Munari, in pieno centro storico. L’intrusione è avvenuta tra sabato e domenica.

Lara Cosser, la proprietaria, ha trovato l’atelier parzialmente svuotato lunedì mattina, quando è tornata per riaprire l’atelier. I ladri hanno portato via gli abiti che erano già pronti per un evento di vendita, scassinando la serratura, se non altro senza fare danni nel negozio.

Sul furto indagano i carabinieri, intervenuti lunedì sul posto e che ora stanno cercando di risalire ai colpevoli.