Svaligiano la cassaforte: rubati 11mila euro tra soldi e gioielli

11.500 euro tra contanti e gioielli sono stati rubati da una cassaforte di una casa di strada di Vallarsa, a Vicenza. Come racconta Il Giornale di Vicenza di oggi, il padrone di casa, un 51enne, rincasando ha trovato la cassaforte aperta: ora i Carabinieri sono sulle tracce dei ladri anche grazie alla visione delle telecamere. Indagini in corso anche per altri 3 furti denunciati nel weekend in città.