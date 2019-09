Superato l’“esame” del maltempo, la Fiera del Soco pensa alle donne

Il maltempo ha messo alla prova l’organizzazione dell’Antica Fiera del Soco durante il weekend, ma l’esame è stato superato. Grazie al servizio di bus navetta istituito da Veggiano, alla copertura da 1.500 metri quadrati per il pubblico davanti al principale palco spettacoli, agli eventi ospitati nel palco allestito all’interno della Mostra Espositiva, la manifestazione grisignanese ha consentito ai visitatori di partecipare con soddisfazione.

Il tempo ha retto nella giornata di sabato 7 settembre, contraddistinta dall’inaugurazione ufficiale con un collegamento in diretta con il Brasile per rinsaldare il gemellaggio tra il Comune di Grisignano e quello di Nova Araçà, cittadina dello stato del Rio Grande do Sul. Anche nella serata di domenica, “bersagliata” tra le 20.30 e le 22 da un violento nubifragio, il pubblico del Soco ha trovato accoglienza nei 3.000 mq della Mostra Espositiva, nei 3.000 mq degli Stand Gastronomici e sotto la grande tensostruttura in Area Sud Tesinella, dove si è svolto senza alcun problema il partecipatissimo Festival di musica latina e caraibica. Più tardi nella serata l’Area Villa ha visto anche l’elezione di Miss Fiera del Soco, la grisignanese 28enne Chiara Pontarin.

Dopo un fine settimana di temperature piuttosto basse e maltempo, il tradizionale “Luni del Soco” del 9 settembre, finalmente baciato da uno splendido sole, è stato letteralmente preso d’assalto dai visitatori, che hanno allegramente invaso via Ungaretti e l’Area Country, con gli animali della fiera franca, il trekking a cavallo, i laboratori per i bambini di Campagna Amica Coldiretti, l’esibizione del falconiere, i banchi di artigianato e oggetti tipici, e il tradizionale pranzo a base di trippe.

Martedì 10 settembre (apertura dalle 16 alle 24) sarà la giornata dedicata alle donne, con il “Martedì in Rosa”. Alle 19.30 sul palco Soco Theatre in Mostra Espositiva saranno ospiti alcune sportive venete di successo, tra cui la campionessa del mondo di ciclismo Tatiana Guderzo e la “leggenda” del Famila basket Schio Raffaella Masciadri, celebrate con l’“Aperitivo in Rosa”; alle 21 in Piazza degli Artisti Rita Pierangelo si esibirà in una performance a ricordo di tre vittime del femminicidio, con la presenza dell’associazione “Donna chiama Donna”, referente per Vicenza del servizio nazionale antiviolenza. In Area Argentini, invece, Radio Sorriso riunirà le migliori voci femminili del panorama del liscio per lo spettacolo “Sorriso in Rosa”, mentre sul palco dell’Area Villa sarà ospitata la comicità di Giusy Zenere. La Fiera proseguirà quindi anche mercoledì 11 e giovedì 12 settembre (dalle 16 alle 24), in attesa del gran finale con i fuochi della mezzanotte che chiuderanno quest’edizione 2019.