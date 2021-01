Suona al campanello, chiede spiccioli e ruba portafogli: riconosciuto dalle vittime mesi dopo

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

I carabinieri della Stazione di Piovene Rocchette, a conclusione di un’attività investigativa, hanno denunciato per furto in abitazione Z.S., scledense di 36 anni con precedenti; il soggetto è stato riconosciuto all’interno di un fascicolo fotografico posto in visione alle vittime, una madre ed una figlia conviventi a Santorso.

Il furto era avvenuto il 27 giugno: Z.S. aveva citofonato alla casa delle due donne con la scusa di cercare un lavoro per racimolare un po’ di soldi e, durante un momento di distrazione, si era avvicinato al portafoglio in vista sopra un mobile, sfilandone le banconote contenute. Le vittime si sono accorte di quanto accaduto solo dopo qualche tempo.