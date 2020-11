“Suo figlio è in prigione, servono i soldi per la cauzione”: Carabinieri smascherano truffa a 3 anziani

La Compagnia Carabinieri di Schio ha sventato negli ultimi giorni diverse truffe a danno di anziani.

Nel pomeriggio di ieri, infatti, tre pensionati di Isola Vicentina e Santorso avevano ricevuto una telefonata da parte di sconosciuto, qualificatosi come avvocato, chiedendo di reperire urgentemente delle liquidità per il rilascio dei figli, trattenuti presso un imprecisato ufficio di polizia per gravi responsabilità in un sinistro stradale. In tutti i casi le truffe non si sono concretizzate grazie alle chiamate effettuate dalle potenziali vittime alla Centrale Operativa, che ha provveduto a rassicurarle e ha inviato immediatamente diversi militari sul posto. Si ora sta procedendo alle indagini del caso per individuare colpevoli.