Il Summano è in fiamme: da Santorso e limitrofi sono visibili da qualche ora circa due incendi nei boschi sopra il centro abitato. Vigili del fuoco e Protezione civile sono sul posto. Da ieri la protezione civile del Veneto ha dichiarato lo «stato di grave pericolosità» per incendi boschivi nel Vicentino per il vento forte.

Foto Denis Maculan