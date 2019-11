Sulle Dolomiti è già pieno inverno: sui passi veneti caduti 25 centimetri

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

È già pieno inverno sulle Dolomiti. Alla neve caduta la scorsa settimana, stanotte se ne è aggiunta altra e la prossima notte la neve potrebbe scendere fino al fondovalle.

In vista dell’avvio ufficiale della stagione sciistica del consorzio Dolomiti Superski, in programma il 30 novembre, alcuni singoli impianti anticipano l’apertura, soprattutto per consentire gli allenamenti degli sci club. A Cortina si scia già sulla pista Col Gallina.



Sulle Dolomiti venete sono in atto nevicate a partire dei 1200 m s.l.m.. Sui passi dolomitici nella notte si sono verificate nuove precipitazioni tra i 15 e i 25 centimetri. In azione i mezzi sgombraneve, si raccomanda prudenza sulle strade che potrebbero essere ghiacciate nei tratti più freddi. Rimangono chiusi al transito veicolare e pedonale, a causa del cedimenti dei versanti a monte della carreggiata, la SP 5 direzione di Lamosano-Bongaio Fail e la SP 20 Val Fiorentina.

Anas ricorda che dal 15 novembre al 15 aprile è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su alcuni tratti delle strade statali del Veneto maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale.



Nel dettaglio, l’obbligo interesserà la strada statale 12 dell`Abetone e del Brennero da Verona (km 294,000) al confine regionale (km 326,180), la SS 51 ‘di Alemagna’ da San Vendemiano (km 0) a Vittorio Veneto (km 5,950) e da Vittorio Veneto (km 13,230) al confine regionale (km 118,150), la SS 51 Bis ‘di Alemagna’ da Tai di Cadore (km 0) all’innesto con al S.S.52 a Lozzo di Cadore (km 12,480), la SS 50 ‘del Grappa e Passo Rolle’ dal km 0 (Ponte nelle Alpi) al km 3,480 (Belluno), dal km 10,712 (Belluno) al km 35,455 (Feltre) e dal km 39,226 (Feltre) al km 43,860 (Innesto con S.S. 50Bis Var – rotatoria S. Lucia), la SS 50 Bis Var ‘del Grappa e Passo Rolle’ dal km 0 al km 19,818, la NSA 215 ‘ex sede statale 51 per Castellavazzo’ dal km 53,280 al km 63,800, la NSA 309 ‘ex sede statale 51 Cavallera’ dal km 67 al km 70,700, la SS 52 ‘Carnica’ dal confine regionale con il Friuli Venezia Giulia (km 64,137) al confine con la Provincia Autonoma di Bolzano (km 110,200) e la SS 47 ‘della Valsugana’ da Pove del Grappa (km 47,250) al confine con la Provincia Autonoma di Trento (km 73)