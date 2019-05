Sul Pasubio: “Qui è ancora pieno inverno”

Ieri nuovo sopralluogo sulla Strada degli Eroi del Monte Pasubio da parte dei gestori, in questo infinito e interminabile inverno. La raccomandazione è quella, come sempre, di non avventurarsi sul Pasubio anche se il calendario potrebbe invogliare. Ecco il loro racconto, condiviso anche nella pagina facebook dedicata:

“Anche se la situazione si sta lentamente normalizzando sulla Strada degli Eroi rimangono alcuni punti da affrontare con attenzione, la Strada delle Gallerie è ancora completamente intasata dalla neve al di sopra della galleria 30 e la strada degli Scarubbi nella parte finale è ancora completamente coperta da neve per circa un chilometro.

Si raccomanda molta attenzione sopratutto nel transitare al di sotto di pareti e canaloni, il disgelo delle placche di neve ancora presenti a monte provoca abbastanza frequentemente la caduta di pietre.

Unico itinerario quasi completamente sgombro il sentiero 300 della Val Canale”. Il rifugio verrà aperto non prima di sabato 8 giugno: va comunque ricordato che sulla Strada delle Gallerie è ancora in vigore l’ordinanza di divieto di transito emanata lo scorso anno, l’ordinanza verrà tolta una volta eseguita la pulizia che probabilmente impegnerà la mattinata di sabato 22 giugno.