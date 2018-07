Sui Colli Euganei arriva Fink

TORNA IN ITALIA CON IL SUO RESURGAM PER DUE LIVE IL 29 E IL 30 LUGLIO

IN APERTURA ALLA DATA AL MOJOTIC RILEY PEARCE

Tra i musicisti più apprezzati della nostra epoca, Fink torna in Italia la prossima estate per due appuntamenti da non perdere domenica 29 luglio all’Anfiteatro del Venda di Galzignano Terme (PD) e lunedì 30 luglio al Teatro Conchiglia di Sestri Levante (GE) per la nuova edizione del Mojotic Festival. Le date si preannunciano più che mai ricche: in apertura allo show di Fink al Mojotic Festival si esibirà l’australiano Riley Pearce. I biglietti sono disponibili sul circuito ufficiale Vivaticket e per la data di Padova anche sul circuito Do It Yourself. Diffidate dai canali di vendita non ufficiali.

Sesto album da studio per Fink, pseudonimo di Fin Greenall, insieme ai fidati Tim Thornton (batteria, chitarra) e Guy Whittaker (basso), Resurgam continua l’avventurosa strada musicale intrapresa dal debutto sample-oriented Fresh Produce (2000) fino all’ultimo Hard Believer (2014). Nel corso di questi anni Fin Greenall ha guadagnato stima da pubblico e critica anche come compositore di musica per il cinema, scrivendo per John Legend e Amy Winehouse e per i suoi progetti collaterali, da Horizontalism (2015) a Sunday Night Blues Club Vol.1 (2017).

Il titolo Resurgam deriva da una scritta latina di una chiesa costruita 900 anni fa nella Cornovaglia, zona natìa della famiglia di Greenall. Il suo spirito vitale e insistente pulsa attraverso le dieci tracce dell’album, registrato con Flood (PJ Harvey, U2, Foals, Warpaint, The Killers) nei suoi studi ‘Assault & Battery’ di North London.

Fink è un artista che non ha mai avuto paura di sperimentare e questo progetto discografico suona più che mai privo di timore. I testi sono deliberatamente minimali, ma accompagnati da un flusso funk profondo e persuasivo. L’approccio live di Fink è acclamato in tutto il mondo, nei club più intimi, nelle arene o al fianco di un rinomato ensemble classico (Fink Meets The Royal Concertgebouw Orchestra, 2013). Resurgam è un nuovo audace capitolo musicale ed è puro Fink: tutto cuore, soulful e irrefrenabile.

Riley Pearce ha l’innegabile dono di meravigliare con la sua voce e il suo autentico songwriting. Con la sua voce grezza che ricorda l’era solista di Bruce Springsteen, canta di viaggi alla scoperta di sé stessi e della verità con una velata nostalgia. Il suo brano Brave ha superato gli oltre 5 milioni di play su Spotify.