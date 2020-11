“Sua figlia ha fatto un incidente!”: finto carabiniere ruba ad anziano 7000 euro in gioielli

Ennesima truffa ai danni di un anziano ieri alle 16.30. I carabinieri sono intervenuti perché un pensionati di 80 anni residente nella zona Nord della città. poco prima era stato contattato da un individuo che, qualificandosi come maresciallo dei carabinieri in servizio alla stazione di Vicenza, lo informava che la figlia era appena stata fermata alla guida dell’auto priva di assicurazione e che per risolvere l’accaduto doveva versare 3000 euro ad un avvocato della compagnia assicurativa. Poco dopo si è presenta un individuo all’uscio dell’anziano, dicendogli che, se non avesse avuto contanti, accettava anche oggetti in oro. Gli ha consegnato così orologi e braccialetti per un valore complessivo di 7000 euro.

Si è accorto di essere stato truffato poco dopo, quando ha telefonato alla figlia.

Indagano i carabinieri di Vicenza i quali, per l’ennesima volta, ricordano a tutti i cittadini che non contattano mai i cittadini per chiedere soldi o monili.