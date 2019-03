Studenti vicentini pronti a tornare in piazza – #Frydaysforfuture #Systemchangenotclimatechange

Gli studenti vicentini tornano in piazza. Stamane un comunicato stampa il Coordinamento Studentesco di Vicenza lancia nuovamente un’iniziativa per venerdì 22 Marzo.

“Dopo la grande manifestazione di venerdì scorso -spiegano- torniamo in piazza a Vicenza come in tutto il resto del mondo.

Lo faremo con una critical mass, portando le nostre biciclette in mezzo al traffico cittadino per evidenziare il problema dell’inquinamento dell’aria e le politiche inefficaci portate avanti dalla giunta di questa città.

La quantità di polveri sottili supera i valori massimi consentiti 2 giorni su 3 dall’inizio del 2019, questo per noi vuol dire solo una cosa: emergenza! A un problema di questo tipo non si può rispondere con dei timidi blocchi del traffico, servono delle misure molto più coraggiose: destinare fondi al trasporto pubblico gratuito per disincentivare l’uso dell’auto privata, una moratoria sul cemento e la riqualificazione di aree verdi, incentivi per la riconversione ecologica delle abitazioni.

Sono risposte che la politica dovrebbe dare vista la gravità della crisi climatica ma purtroppo sembra che a Vicenza la priorità sia ridurre le zone pedonali per fare ulteriore spazio alle auto, come sta succedendo adesso in Corso Fogazzaro.

Proprio per questo invitiamo tutte e tutti a partecipare a una grande biciclettata di Venerdi 22 Marzo con partenza alle ore 16.00 dal piazzale della stazione per raggiungere insieme Corso Fogazzaro con i nostri cartelli, per poi raggiungere il Comune e dire che vogliamo da subito delle soluzioni per contrastare l’inquinamento della nostra aria!

Potra la tua bicicletta!

Porta il tuo cartello!”