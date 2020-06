Studenti scuole professionali in classe a Padova

Studenti di nuovo in classe nelle scuole professionali di Padova e provincia per preparare gli esami di qualifica e di diploma. All’Enaip di Conselve (corsi per meccanici e servizi commerciali delle vendite) gli alunni hanno seguito le lezioni con la mascherina, seduti dietro a banchi distanziati. All’Accademia Dieffe di Noventa Padovana (corsi su web e grafica, contabilità e ristorazione) gli esami sono già iniziati: all’ingresso controllo della temperatura e gel per tutti, poi gli studenti si sono presentati davanti alla commissione uno alla volta per esporre i loro elaborati. I responsabili della struttura hanno sottoposto a test sierologico tutto il personale, e i docenti hanno anche eseguito un esame in videoconferenza con una studentessa cinese che era tornata nel suo Paese e per ora non può più rientrare in Italia. (ANSA)