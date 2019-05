Studenti nei guai per selfie a 50 metri d’altezza

(immagine d’archivio)

Sei studenti universitari denunciati dopo la bravata. Fra questi anche una ventenne vicentina

Lo scorso 1° maggio hanno provato il brivido di un selfie in quota, salendo per 50 metri sulla torre dell’ex mangimificio Mignini Petrini a Legnaro, poco lontano dal polo universitario Agripolis. Tre ragazzi e tre ragazze, di Vicenza, Mantova e Trento, studenti a Legnaro lo scorso primo maggio per frequentare l’università. L’edificio, dopo la chiusura della fabbrica, è diventato meta di appuntamenti per sbandati o per chi vuole stare tranquillo. Arrivati sul silos sono stati notati da una pattuglia dei carabinieri intorno alle 20. I sei studenti si sono giustificati dicendo di voler guardare il tramonto. I denunciati sono G.L. e A.M. di Trento, C.M. 20enne vicentina, T.S. 20enne mantovano e P.S. e T.I. 18enni della provincia di Mantova