Studenti in marcia per il clima a Vicenza

Migliaia di studenti in piazza stamane a Vicenza per il Global climate strike for future, sciopero globale dei giovani e degli studenti per il clima.

I giovani si sono trovati alle 9 in piazzale della Stazione e il corteo dovrebbe, che si è spostato verso Corso Palladio e Piazza Matteotti, dovrebbe concludersi per le 13 circa. Massiccio il servizio d’ordine organizzato.

L’iniziativa fa parte dei Fridays for future,la mobilitazione nata dalla protesta pacifica di Greta Thunberg, la studentessa svedese che ha avviato una protesta presentandosi ogni venerdì mattina davanti al Parlamento di Stoccolma per protestare contro lo scarso impegno della politica sui cambiamenti climatici.

(Foto Valentina Faietti)