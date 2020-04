Studentessa vicentina bloccata in Spagna per la pandemia, torna a casa con il taxi

Da Bilbao a Montebello in taxi. 21 ore di viaggio per lasciare la Spagna e tornare a casa in Italia. E’ la storia di Giada Collalto, studentessa Erasmus bloccata a Bilbao per via dell’emergenza coronavirus. A raccontarla è lei stessa a Tgcom 24.

Giada da qualche mese studiava all’Università di Bilbao grazie al programma Erasmus. Una volta scoppiata l’emergenza coronavirus, la ragazza ha preferito rimanere in Spagna per continuare a seguire le lezioni dal momento che l’ateneo era ancora aperto. Giada ha così deciso di rientrare in Italia, ma è rimasta bloccata in Spagna. Impossibile, per via dell’emergenza coronavirus, imbarcarsi su un volo diretto in Italia.

La speranza in un volo con scalo a Parigi, per poi arrivare a Roma e volare infine a Venezia. Ma Giada, una volta arrivata in aeroporto per imbarcarsi, si è vista negare la partenza all’ultimo. Le viene infatti comunicato che la Francia non consente ai passeggeri in transito di rimanere per più di 12 ore e lei sarebbe dovuta stare a Parigi 24 ore prima di ripartire poi per Roma. A nulla servono le spiegazioni e la motivazione del viaggio di ritorno verso casa non basta. Giada resta a terra. La ragazza torna a Bilbao tramite un amico tassista ed è grazie a lui che trova la soluzione per tornare in Italia. Il tassista ha guidato per 3700 chilometri, tra andata e ritorno, e ha portato gratuitamente Giada a Montebello. A dare il via libera l’ambasciata, compilando le dovute autocertificazioni.