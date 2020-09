Studentessa con la febbre all’ingresso: scatta il protocollo anti-Covid al liceo

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Nel primo giorno di scuola in città iniziano i primi casi sospetti tra i giovani studenti al rientro dopo 6 mesi: ieri sono stat segnalati tre casi sospetti al Liceo Quadri, che ieri ha accolto solo le classi del primo anno. Tra i 320 nuovi iscritti, tre studenti sono stati fermati poichè la loro temperatura corporea era sopra i 37.5. Scattato immediatamente il protocollo anit-Covid: dopo 5 minuti una seconda misurazione ha dato esito negativo per due studenti, mentre una studentessa ha continuato a dare gli stessi valori iniziali di 37.8 gradi. Isolata, è stata accompagnata a casa dalla madre poco dopo. Adesso sta al medico di base gestire la situazione e ordinare, in caso serva, il tampone.