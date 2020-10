Studente in bici travolto da auto: perde una falange

Incidente oggi a Thiene, in via San Gaetano, alle ore 12 e 30. Uno studente 14enne stava percorrendo in bicicletta la pista ciclabile di via San Gaetano, proveniente dall’intersezione con via Milano e diretto verso piazzetta Martiri della Libertà. Giunto all’altezza della prima intersezione con il parcheggio dell’Istituto Scolastico “Ceccato”, veniva investito da autovettura Renault Clio, condotta da A.C., donna 50enne di Thiene, che usciva dal parcheggio stesso.

A seguito dell’urto, documentato dal sistema di videosorveglianza, il giovane riportava il distacco della falange di un dito. Immediatamente soccorso dai numerosi passanti, dopo un primo trasporto all’Ospedale di Santorso, il Minore veniva trasferito a Verona per intervento di chirurgia plastica.

Rilievi a cura della polizia locale nordest vicentino