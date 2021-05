Studente 16enne dà un pugno ad un professore e morde un carabiniere

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Per restare aggiornato sulle notizie dell'Area Berica e Basso Vicentino aderisci al gruppo Facebook:

Momenti di tensione ieri alle 12.30 in una classe di un istituto superiore di Lonigo. Un ragazzo di 16 anni, ripreso da un professore 59enne durante una lezione, sembra a causa dell’utilizzo dello smartphone, ha perso il controllo ed ha colpito l’insegnante con un violento pugno. Sul posto è stata chiamata un’ambulanza del Suem ed i carabinieri di Lonigo. Il ragazzo ha continuato a dare in escandescenze, facendo resistenza ai militari, tanto da mordere la mano di uno dei carabinieri, che in seguito si è fatto refertare.

Per il giovane non è stato disposto il TSO, ma è stato riaccompagnato a casa dai genitori. Non si sa ancora se il professore intenderà sporgere denuncia.