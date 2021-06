Street Food Festival e Gnocco Fritto in Campo Marzo a Vicenza

“Street Food Festival & Gnocco fritto” si terrà a Campo Marzo il 18, 19 e 20 giugno, organizzato da Tipico eventi con l’assessorato alle attività produttive e al turismo del Comune di Vicenza.

Saranno presenti più di 15 street chef e vi sarà un’area completamente dedicata al protagonista di questa prima tappa di Tipico eventi, lo gnocco fritto, accompagnato da ottimi salumi e formaggi, tutti rigorosamente emiliani.

L’appuntamento è per venerdì dalle 18 alle 24, sabato e domenica dalle 11 alle 24.

Si potranno gustare ottimi hamburger di fassona piemontese, arrosticini abruzzesi, patata twister e chips fritte al momento. Direttamente da Riccione ci sarà l’iconica piadina Romagnola e dal sud le buonissime bombette pugliesi e il caciocavallo impiccato. Dalla capitale, tonnarelli cacio e pepe direttamente mantecati in forma e supplì in tutti i suoi condimenti. Per gli amanti del pesce ci saranno ottimi cuoppi di pesce fritto, pan polpo con spuma di patate e olive taggiasche. Non mancheranno i dolci: cannoli siciliani, churro venezuelani e l’originale dolce ungherese kurtoskalacs. Il tutto accompagnato da ottima birra artigianale Italiana, direttamente dal birrificio Ex Fabrica di Grazzano Visconti.

E’ previsto anche intrattenimento serale con spettacoli di magia e giocoleria e con artisti di strada, venerdì e sabato dalle 20 alle 23 circa. Domenica, dalle 11 alle 24, saranno a disposizione gratuitamente oltre 50 giochi in legno, fabbricati da esperti artigiani, che faranno divertire grandi e bambini.

L’evento si svolgerà nel rispetto della normativa anticovid.

Personale qualificato controllerà il rispetto del distanziamento sociale e il corretto utilizzo delle mascherine, ogni operatore metterà a disposizione della clientela gel igienizzante e i tavoli adibiti alla consumazione saranno posizionati in maniera tale da garantire il distanziamento, così da permettere una piacevole e rilassata permanenza.

Info: https://www.facebook.com/tipicoeventi/