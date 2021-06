Stratagemmi tecnologici o sostituzione di persona: smascherati i “furbetti” della patente

La Polizia Stradale di Vicenza continua la lotta alle falsità e stratagemmi illegali utilizzati per avere la patente di guida.

Gli operatori della Stradale berica da alcuni anni stanno seguendo un fenomeno che si è molto diffuso, in particolare fra i cittadini di origine indiana, che è quello di tentare di superare l’esame per il conseguimento della patente di guida con l’aiuto illegale di vari supporti tecnologici o di “incaricare” un altro concittadino più capace per sostituirsi illegalmente.

Nel 2020 sono state ben 19 le persone segnalate per indebito utilizzo di strumentazione elettronica, per ottenere informazioni da terze persone, durante la sessione teorica per il conseguimento della patente di guida e 2 altri segnalati per sostituzione di persona, uso di documenti falsi e false attestazioni sull’identità.

Mentre stanno arrivando anche le prime sentenze di condanna, per questi primi mesi di 2021 sono già stati 8 i cittadini stranieri segnalati alla Procura di Vicenza per essere stati pizzicati con telecamere, microfoni e trasmettitori nascosti al momento dell’esame teorico presso gli uffici della Motorizzazione Civile di Vicenza. 7 invece i cittadini stranieri segnalati alla Procura di Vicenza e altre Procure per essere stati trovati alla guida utilizzando patenti false, o per averle presentate per la richiesta di conversione in patente di guida italiana. Infine, 2 i cittadini stranieri segnalati per sostituzione di persona e varie falsità commesse in sede di istruttoria della richiesta d’iscrizione della pratica per il conseguimento della patente di guida, come il certificato medico o il documento d’identità.