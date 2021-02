Straniero irregolare trovato con 42 dosi di eroina e cocaina in auto

I carabinieri della Sezione Radiomobile di Vicenza hanno arrestato ieri sera (2 febbraio) un cittadino nigeriani (H.O.J. di 38 anni) irregolare in Italia, senza fissa dimora e con precedenti per spaccio. L’uomo si trovava, intorno alle 21, a bordo di una Fiar Punto assieme ad altri due soggetti, entrambi 22enni di Agrigento.

In seguito a perquisizione, è stato trovato in possesso di 42 involucri termosaldati contenenti eroina (31) e cocaina (11) e contanti per 210 euro, probabile provento dello spaccio. E’ stato condotto in carcere e processato oggi per direttissima. Si attende l’esito.