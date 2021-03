Strani scoppi lungo linea ferroviaria: alta tensione tranciata e treno bloccato

Alle 19:50 di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la ferrovia all’altezza di Via Gabriele D’Annunzio a Vicenza per degli scoppi percepiti da alcuni richiedenti lungo la linea ferrata. La causa degli scoppi era il tranciamento della linea area durante il transito

del treno regionale Verona Venezia, che è rimasto bloccato subito dopo il passaggio della passerella pedonale. I vigili del fuoco hanno assistiti i passeggeri fino all’intervento dei tecnici di RFI, che hanno messo in corto la linea. I passeggeri sono stati poi aiutati dai vigili del fuoco durante la discesa del treno avvenuto con l’aiuto di una scala. I passeggeri sono stati poi trasportati in stazione a Vicenza. Ritardi sulla linea per il blocco della linea ferroviaria.