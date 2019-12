“Stragi del sabato sera”: droga e alcool, 7 denunciati

I militari delle stazioni di Altavilla Vicentina, Campiglia dei Berici, Torri di Quartesolo e del N.O.R.M. hanno attuato controlli straordinari lo scorso weekend per contrastare le cosiddette “stragi del sabato sera” e hanno denunciato in stato di libertà 7 persone. M.A. marocchino di 35 anni, di fatto domiciliato a Noventa Vicentina, irregolare sul territorio dello stato, per “ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato”. J.L., 27 ani nigeriano, residente a Villa Estense, , per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale trovato in possesso di 0,61 grammi di marijuana. Z. A., 34 anni, nato ad Arzignano e residente ad Altavilla Vicentina trovato con 0,65 grammi di marijuana. D.L.S., 29 anni nato a Vicenza e residente a Torri di Quartesolo trovato con 1 grammo di hashish. M. F., nato a Mugnano di Napoli, 25 anni, residente a Giuliano in Campania trovato con 0,4 grammi cocaina.P.M., 29 anni e nato a Vicenza e residente a Isola Vicentina per guida in stato di ebrezza. E infine B.Y., nato a Soave, 22 anni, residente ad Orgiano, anch’egli per guida in stato di ebrezza