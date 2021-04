Stop Grandi Navi a Venezia, via libera cdm al decreto

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge che stabilisce che l’approdo definitivo delle Grandi Navi a Venezia dovrà essere progettato e realizzato fuori dalla laguna. A darne notizia il ministro della Cultura, Dario Franceschini.

“Una decisione giusta e attesa da anni”, sottolinea il ministro.

“L’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, entro sessanta giorni” dall’entrata in vigore del decreto, “procede all’esperimento di un concorso di idee articolato in due fasi” per “l’elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica” per realizzare e gestire punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia. Sono stanziati 2,2 milioni per il 2021. (ANSA).