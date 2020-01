STAZIONE SVT – Torna il servizio di vigilanza privata

Società Vicentina Trasporti (SVT) ripristina dal primo febbraio il servizio di vigilanza privata nella stazione di viale Milano. La durata giornaliera del servizio affidato ai Rangers è di 14 ore, dalle 5 e alle 19.30.

La presenza della vigilanza privata concorre con le misure già in atto dell’amministrazione comunale e delle forze dell’ordine a monitorare in modo capillare l’area e dissuadere la presenza, il transito o lo stazionamento di eventuali malintenzionati.

Francesco Rucco, sindaco di Vicenza e presidente della Provincia

«La decisione di Società Vicentina Trasporti di ripristinare il servizio di vigilanza – dichiara Francesco Rucco, sindaco di Vicenza e presidente della Provincia – declina ancora una volta la bontà della sinergia tra amministrazione comunale e società partecipate. L’obiettivo di questa rete di collaborazione è una comune collaborazione destinata a migliorare e incrementare la qualità complessiva dei servizi e della vita della cittadinanza; una rete nella quale ognuno porta il proprio contributo alle volte anche oltre i propri compiti specifici. La scelta di Svt, effettuata in autonomia e in tempi non sospetti,di ripristinare il servizio di vigilanza va in questa direzione e aiuta ad aumentare il senso di sicurezza di quanti frequentano l’area»

«La collaborazione tra l’azienda e le amministrazioni pubbliche – aggiunge Cristiano Eberle, presidente di Società Vicenza Trasporti Srl – è uno dei caratteri fondanti dell’azione di Società Vicentina Trasporti e del suo quotidiano impegno per garantire agli utenti il diritto alla mobilità. Ciò si conferma anche in questo caso con una decisione che l’azienda ritiene corretta rispetto alle esigenze e alle necessità della cittadinanza»