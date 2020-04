Stavano posando pavimenti in una casa in costruzione: multati in tre

Anche nella giornata di martedì i Carabinieri della Compagnia di Vicenza hanno proseguito nei controlli finalizzati ad individuare eventuali trasgressori che non si sono attenuti alle prescrizioni riguardanti il divieto di uscire dall’abitazione o dai rispettivi comuni.

Al riguardo in località Villaganzerla a Castegnero i Carabinieri della Stazione di Longare, nel corso di una verifica in un cantiere nel quale è in corso la costruzione di un immobile ad uso residenziale, hanno multato tre persone (titolare e due dipendenti) di una ditta di posa in opera di pavimenti con sede a Longare, poiché l’attività svolta non rientra tra quelle autorizzate.

Dell’accaduto è stata informata la Prefettura di Vicenza per l’adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi, tra i quali la sospensione dell’attività.