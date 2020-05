Stavano danneggiando 4 auto in sosta: denunciati

Nella serata di ieri alle ore 22 circa, sono stati fermati

due ragazzi mentre danneggiavano le auto in sosta nel parcheggio

del supermercato LIDL di Via Marzari. I due soggetti erano sprovvisti di qualsivoglia

documento di identificazione e pertanto sono stati condotti nei locali della Questura per

gli accertamenti. S.R. indiano di 22 anni e S. J.

indiano di 33 anni sono stati

o indagati in stato di libertà per il danneggiamento

di quattro auto in sosta, per ubriachezza molesta e sanzionati in via amministrativa per

violazione dell’Ordinanza Regionale del Veneto 40/2020.

Foto archivio