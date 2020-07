Stato di attenzione in tutto il Veneto per temporali – le previsioni

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha dichiarato lo Stato di Attenzione (allerta gialla) per criticità idrogeologica su tutto il territorio regionale dalle 14.00 di oggi alla mezzanotte di domani.

Le previsioni indicano infatti, dalle ore centrali, aumento dell’instabilità e della probabilità di rovesci e temporali da locali a sparsi, inizialmente sulle zone montane e pedemontane, in successiva parziale estensione al resto della pianura specie in serata e fino alle prime ore i giovedì; non si escludono locali fenomeni temporaleschi intensi. Per giovedì instabilità pomeridiana nelle zone montane, con possibili temporali intensi nella zona dolomitica.

LE PREVISIONI – Evoluzione generale

Un flusso di correnti umide occidentali mantiene sulla regione condizioni di tempo variabile, a tratti instabile fino a venerdì quando è atteso il passaggio di una saccatura accompagnata da un temporaneo calo delle temperature. Da sabato pressione in contenuto aumento e tempo più stabile e soleggiato.

Il tempo oggi

mercoledì 22

Previsioni per il pomeriggio/sera di oggi. Nel corso del pomeriggio nuvolosità in aumento a partire dalle zone montane fino a cielo irregolarmente nuvoloso, anche molto nuvoloso in serata. Dalle ore centrali aumento dell’instabilità e della probabilità di rovesci e temporali da locali a sparsi, inizialmente sulle zone montane, pedemontane e settentrionali della pianura in successiva parziale estensione al resto della pianura verso sera; non si escludono locali fenomeni temporaleschi intensi. Temperature massime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione.

Tempo previsto

giovedì 23. Tempo variabile con prevalenti schiarite in mattinata e crescenti annuvolamenti nel pomeriggio specie sulle zone montane e pedemontane.

Precipitazioni. Nella notte e fino alle prime ore del mattino residue precipitazioni sparse tra Prealpi e pianura (probabilità bassa 5-25%), dalle ore centrali e nel corso del pomeriggio nuovo aumento della probabilità fino a medio-alta (50-75%) sulle zone montane e pedemontane per fenomeni sparsi e generalmente bassa (5-25%) sul resto della pianura per fenomeni locali.

Temperature. Senza notevoli variazioni salvo calo dei valori minimi sulle zone montane.

Venti. Deboli variabili, a regime di brezza sulla costa. In quota deboli/moderati dai quadranti occidentali.

Mare. Calmo o poco mosso.

Previsione Altezza Onde

venerdì 24. Tempo da variabile a tratti instabile con cielo parzialmente nuvoloso, a tratti anche nuvoloso.

Precipitazioni. Probabilità generalmente medio-alta (50-75%) di precipitazioni sparse e intermittenti, a tratti anche diffuse specie nel pomeriggio-sera, a prevalente carattere di rovescio o temporale.

Temperature. Temperature minime senza notevoli variazioni o in lieve calo, massime in generale diminuzione, localmente anche sensibile.

Venti. In quota da deboli a moderati in serata dai quadranti settentrionali. In pianura generalmente deboli variabili, a tratti moderati in prevalenza dai quadranti settentrionali.

Mare. Poco mosso.

Previsione Altezza Onde

Tendenza

sabato 25. Possibile residua variabilità fino al primo mattino seguita da tempo in prevalenza stabile e soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime in diminuzione, massime in ripresa.

domenica 26. Tempo in prevalenza soleggiato salvo modesta variabilità pomeridiana sui rilievi dove non si esclude qualche locale precipitazione. Temperature senza variazioni di rilievo o in ulteriore lieve aumento.