Stato di attenzione in parte del Veneto per rovesci e forti temporali

Nell’area dolomitica oggi e domani sono previsti probabili rovesci e temporali, in particolare nelle ore centrali della giornata. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato lo ‘stato di attenzione’ per il Bellunese e il bacino dell’Alto Piave, per i possibili effetti idrogeologici dei temporali attesi.

In particolare, il possibile verificarsi di rovesci o temporali, localmente anche intensi, potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore. Si segnala, inoltre, la possibilità d’innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide specie nella zona di allertamento dell’Alto Piave. L’avviso del Centro funzionale resta valido sino alle ore 8 di giovedì 6 giugno.