Stasera l’ospedale San Bortolo si è tinto del Tricolore (FOTO)

Alle 21.15 di oggi 17 aprile la facciata dell’ospedale San Bortolo si è tinta di biancorosso, i colori della Città di Vicenza, e poi del Tricolore. Infine, al suono del Silenzio, tutte le luci si sono spente in memoria della persone scomparse per il Coronavirus.

L’iniziativa, proposta da Arcigay Vicenza, è stata immediatamente fatta propria dall’amministrazione comunale che l’ha promossa presso la direzione dell’Aulss 8 Berica.

Si tratta infatti di un segno semplice, ma denso di significato, per dire grazie a medici, infermieri, operatori ospedalieri e soccorritori impegnati ogni giorno in prima linea contro il Coronavirus e per ricordare le persone che non ce l’hanno fatta.

L’illuminazione del San Bortolo, che per il Comune è a costo zero, fa parte di una serie di attività promosse da Arcigay Vicenza durante questa emergenza, dalla consegna di mascherine e buoni spesa in collaborazione con i servizi sociali del Comune alla donazione di generi alimentari, tra cui 6.600 uova di cioccolato per Pasqua, dalla consegna della spesa a domicilio alla distribuzione di pasti caldi agli operatori del SUEM e al personale sanitario dell’ospedale San Bortolo.