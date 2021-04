Stasera a teatro? Ecco come fare

Non ci sembra vero. Dopo mesi il Teatro Comunale di Vicenza apre le porte al pubblico (leggi articolo).

Per permettere questa prima serata che è anche una festa per la riapertura (si spera definitiva) dei teatri, vi sono alcune indicazioni da rispettare

· sarà possibile ritirare gli accrediti a partire dalle ore 19:30. Sarà predisposta un’entrata dedicata, così da poter ritirare i biglietti nel desk del foyer principale, accomodandosi successivamente in Sala evitando assembramenti nel foyer o nella Sala stessa e seguendo le indicazioni del personale presente;

· gli ospiti sono invitati ad arrivare a teatro con congruo anticipo. A spettacolo iniziato non sarà possibile accedere alla sala;

· al momento dell’accesso potrà essere rilevata la temperatura corporea senza acquisizione dei dati, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore 37,5 °C.

· gli ospiti sono invitati a igienizzare le mani all’ingresso con l’uso dei dispenser di gel presenti;

· durante tutta la permanenza all’interno del Teatro è obbligatorio l’uso della mascherina solo di tipo chirurgico o di protezione superiore, comunque sempre certificate CE o dispositivo medico. Non sono ammesse le cosiddette “mascherine di comunità”;

· in Sala sarà previsto il distanziamento anche per coniugi, conviventi e persone dello stesso nucleo familiare;

· l’elenco delle presenze sarà conservato in teatro per almeno 14 gg dopo il termine dell’evento. Le comunichiamo che, in caso di necessità, potrà essere contattato delle Autorità Sanitarie per contribuire al rintracciamento e l’individuazione di potenziali infetti nel caso di nuovi focolai;

· lo spettacolo avrà una durata di 60 minuti circa.