Stasera a Noventa le Benemerenze del Coni

Questa sera, lunedì 2 dicembre alle 18 presso il Teatro Modernissimo di Noventa Vicentina il CONI Vicenza consegnerà le Benemerenze agli atleti vicentini che si sono distinti nelle varie discipline sportive. “È una manifestazione annuale organizzata a livello provinciale dal CONI e saranno presenti anche i vertici regionali – spiega il Sindaco Mattia Veronese – quest’anno tocca a Noventa dare ospitalità a questo significativo evento. Durante la serata, come Amministrazione comunale, avremo modo di consegnare un attestato anche ad alcuni sportivi noventani per ringraziarli per il loro impegno nelle varie attività sportive”.