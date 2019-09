Stadio Menti, in curva azzurra si lavora alla realizzazione della piattaforma per i tifosi con disabilità

Allo stadio Menti hanno preso il via questa settimana i lavori per la realizzazione di una piattaforma per i tifosi con disabilità da ricavare nella curva azzurra per un importo complessivo di 150 mila euro.

Oggi, in occasione dell’inizio dei lavori, ha effettuato un sopralluogo nell’area interessata dai lavori l’assessore con delega ai lavori pubblici Matteo Celebron.

“Da una decina d’anni – ha detto l’assessore Matteo Celebron – i tifosi in sedia a rotelle sono costretti a vedere le partite dalla postazione a bordo campo in plexiglas che non è né confortevole né dignitosa. Entro il mese di ottobre per loro saranno finalmente pronte le pedane su due livelli che assicureranno una visuale privilegiata sul campo nel rispetto di tutte le norme di sicurezza previste per le persone con disabilità”.

Nello specifico, demoliti i primi sette gradoni della curva azzurra, al loro posto sarà ricavata una nuova zona da destinare alle persone con disabilità che potranno così assistere alle partite di calcio da alcune pedane che assicureranno una posizione adeguata e in piena sicurezza.

Le pedane saranno coperte e in comunicazione tra loro grazie a delle rampe di nuova realizzazione dimensionate in modo adeguato.

Ci sarà spazio per circa 30 carrozzine.

La pedana più vicina al campo avrà un parapetto in vetro di 110 centimetri di altezza. Un parapetto in metallo di uguale altezza sarà installato lungo il percorso che divide la restante gradinata della curva azzurra dalla nuova area.

E’ previsto anche un nuovo impianto di illuminazione a led per tutta la zona.

Infine è prevista la riqualificazione dei vicini servizi igienici che saranno adeguati con un bagno per persone con disabilità.

I lavori dovrebbero concludersi per la fine di ottobre.