Stabili diroccati in via Giuriato, ordinanza del sindaco per la messa in sicurezza

Il sindaco di Vicenza Francesco Rucco ha firmato ieri pomeriggio un’ordinanza contingibile ed urgente per la messa in sicurezza di alcuni stabili fatiscenti, destinata ai loro proprietari.

I due immobili in questione, al tempo adibiti a fattoria, si trovano in via Giuriato n. 112 ma sono raggiungibili anche da via Della Scola, e si presentano attualmente in condizioni fatiscenti, con i tetti parzialmente crollati, e circondati da rifiuti.

In una relazione di servizio effettuata dalla polizia locale è stata evidenziata la presenza di un giaciglio con tre letti, presumibilmente occupati da altrettante persone, di alcuni alimenti pronti per essere consumati a breve e di cancelli aperti.

Proprio per l’esistenza di condizioni di assoluta pericolosità, in quanto è presumibile che alcuni soggetti trovino ricovero notturno nonostante l’evidente precarietà statica degli edifici, il sindaco ha ordinato al privato di intervenire urgentemente.

Il proprietario risulta essere una società agricola con sede a Vicenza: dovrà ottemperare all’ordinanza chiudendo gli accessi ai fabbricati e alle aree pertinenziali mediante adeguate delimitazioni ed esponendo idonea segnaletica di divieto di accesso e di pericolo.