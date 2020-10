Sta passando la piena del Po: è ancora allerta arancione

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

(foto da webcam a Porto Tolle, alle ore 16)

La fase più significativa dell’onda di piena del Fiume Po sta interessando il tratto di competenza regionale. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha diramato un nuovo Avviso di Criticità Idraulica, che conferma lo Stato di Preallarme (allerta arancione) a partire dalle 14 di oggi e fino alle 14 di sabato 10 ottobre per il bacino del Po nelle sezioni terminali e per i Comuni rivieraschi.

Il colmo di piena è transitato questa notte alle sezioni di Pontelagoscuro e Polesella, avvicinandosi alla seconda guardia, senza superarla. È in atto la discesa dei livelli in queste sezioni. Le sezioni terminali nel Delta, ove il colmo è transitato in queste ore, presentano livelli sostenuti sopra la seconda guardia. Si prevede nelle sezioni del Delta una diminuzione lenta dei livelli che permarranno sostenuti fino a domani, venerdì 9. L’allerta ARANCIONE è riferita alle sezioni terminali del Fiume Po e interessa i comuni rivieraschi fino alle 14 di domani 9 ottobre; dopo l’allerta sarà GIALLA.

Il meteo annuncia per oggi tempo stabile e assenza di precipitazioni, per domani venerdì 9 ottobre sereno o poco nuvoloso e assenza di precipitazioni mentre per sabato 10 sono previste probabili lievi precipitazioni verso fine giornata.