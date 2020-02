Spunta la bellezza ghanese, Beschin: “Cambia tutto”

Continua l’attenzione mediatica su Maty Fall Diba, la giovane modella di colore ritratta con in mano una scultura con la scritta “Italia”, celebrata da Vogue e dalla città di Chiampo e finita suo malgrado al centro di critiche e polemiche di risonanza nazionale. In particolare Daniele Beschin, consigliere comunale ad Arzignano, domenica è stato espulso dalla Lega per aver scritto sui social che la giovane modella chiampese non poteva essere considerata una bellezza italiana. La discussione social, con un’inevitabile coda di polemiche e critiche, impazza da giorni, e ieri si è aggiunto un intervento inaspettato: quello di Edith Mikela, giovane ghanese

che ha vissuto nella Valle del Chiampo per anni e che dà piena solidarietà a Beschin. Ecco le parole del lungo intervento pubblicato dalla ragazza sui social che ha fatto il giro del web:

“Sono Italiana ma rappresento la bellezza Ghanese. E ne sono fiera!

Sì sono fiera della mia bellezza e delle sue origini.

Sono d’accordo con Daniele Beschin e penso sia ora di smetterla con il finto buonismo dietro al quale molto spesso si nascondono i veri razzisti.

Prendere un commento innocuo, non offensivo e farla passare per razzismo è sbagliato! Tutto questo per cosa? Per fare News?

Cari giornalisti, cari politici e miei cari cittadini Italiani uniamoci per combattere il vero razzismo, uniamoci per risolvere i veri problemi del nostro amato paese.

Per curiosità ho fatto la stessa domanda a mio figlio di 12 anni. Nato In Italia e cittadino Italiano. E volete sapere qual’è stata la sua risposta? “Ma che domande fai mamma? È ovvio che rappresento la bellezza Africana”.

GRAZIE Lele Besk per aver aperto questo dialogo, grazie perchè in questi giorni ci hai fatto riflettere su una cosa importante: Si siamo venete ed italiane ma la nostra bellezza unica che fa parte di noi ed è la nostra radice, non la dobbiamo dimenticare. MAI 🇮🇹🇬🇭

#NOalverorazzismo #SonoDaccordoConLele #Italiana #bellezzaAfricana #Fieradellemieorigini“

“Grazie Mikela per queste parole semplici sincere e vere – commenta Daniele Beschin – per giorni sono stato insultato e tacciato di razzismo per aver espresso un’opinione. Per giorni esponenti politici hanno evidenziato la loro pochezza sfruttando questo episodio per ritagliarsi quella visibilità di cui altrimenti non beneficerebbero. Ci sarebbero gli estremi per querele e altre polemiche ma non rientrano nel mio stile. Ciò che mi rende particolarmente felice è che questa meravigliosa ragazza abbia inteso le mie parole e le condivida. Tutto il resto è noia. Mi farebbe solo piacere sapere se i paladini del buonismo, l’inedito Duo Celebron-Variati, accuserà di razzismo anche lei…”