Spray al peperoncino alla Fiera del Soco

Spray al peperoncino sulla folla durante la Fiera del Soco: il fatto è avvenuto ieri sera durante lo spettacolo dei fuochi d’artificio, nell’ultima serata dell’antica Fiera di Grisignano. Alcune persone si sono fatte lamentate per bruciore alla gola: da approfondimenti fatti dalle forze dell’ordine, non risultano persone intossicate o che si sono fatte medicare, né furti avvenuti in quell’arco di tempo.