Spostamenti fra i Comuni: regola fatta malissimo e il Governo ci ripensa

Il divieto di spostamento fra Comuni ha sollevato un vespaio di polemiche. Se da un lato è opportuno frenare gli spostamenti e le occasioni di aggregazione dopo le feste, dall’altro non si capisce come tale norma possa valere sia per Comuni di 100 abitanti che per città con milioni di abitanti dove è lecito spostarsi fra quartieri grandi come città capoluogo.

Il premier Giuseppe Conte avrebbe, a questo punto, aperto una riflessione sull’opportunità di allargare le possibilità di spostamento tra Comuni a Natale. E’ quanto apprende l’ANSA da fonti parlamentari.

Il divieto di uscire dal Comune in cui ci si trova è previsto il 25 e 26 dicembre e l’1 gennaio. La riflessione aperta da Conte, secondo le stesse fonti, potrebbe portare a modifiche al decreto legge sul Covid o a un aggiornamento delle Faq del governo, con un’interpretazione estensiva delle situazioni di necessità che giustificano lo spostamento tra Comuni.