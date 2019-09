Sposa a 15 anni un marito-orco in un matrimonio islamico combinato: condannato l’uomo

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Una sposa bambina, costretta a un matrimonio combinato a distanza e poi anni di stupri e violenze da quando aveva 15 anni, una vita infernale, dal 2005 al 2013. La tremenda storia, raccontata oggi da il Giornale di Vicenza – termina con la ragazzina che riesce a scappare e a denunciare il suo sposo-aguzzino. Ieri il tribunale collegiale ha condannato l’uomo a 8 anni e mezzo di reclusione e a un risarcimento di 60mila euro nei confronti dell’ex sposa.

Le famiglie si erano accordate e la ragazzina di 15 anni, proveniente dal Bangladesh, era stata data in “dono” al marito, all’epoca dei fatti 25enne. Il matrimonio a distanza era stato celebrato con rito islamico, una procedura che non ha valore in Italia. Oggi la ragazza, che dall’uomo ha avuto un figlio, ha lasciato il Vicentino e si è riconciliata con la famiglia.