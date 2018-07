Sportello Unico – Rucco risponde a Colombara: “In primis utenti e dipendenti”

Sportello unico, il sindaco Rucco risponde al consigliere Colombara: “Cerchiamo soluzioni per semplificare la vita agli utenti e ai dipendenti”

“Giusto tornare a parlare di sportello unico perché il consigliere Colombara ci invita a fare chiarezza sul futuro di una delle infelici scelte della maggioranza di cui ha fatto parte – dichiara il sindaco Francesco Rucco -. È vero che questa iniziativa non sta dando i risultati sperati ed è vero che non abbiamo intenzione di andare avanti su un’operazione finanziata che però non sostiene il miglioramento dell’esistente, ma ulteriori lavori per sistemare il secondo e terzo piano dell’edificio di via Torino. Serve spendere altro denaro pubblico su un servizio che risente di carenze progettuali, sia sugli spazi di lavoro che sulla accoglienza e riservatezza degli utenti? Serve che lo sportello unico sia organizzato con tre dirigenti e nessun coordinamento? Abbiamo verificato la qualità del servizio e diventa difficile sostenere che siamo di fronte a qualcosa che funziona bene, al contrario abbiamo continue lamentele da parte dei cittadini e dei dipendenti. Forse bisognerebbe avere l’onestà intellettuale di riconoscere l’errore fatto. Comprendiamo che il consigliere stia difendendo l’operato della sua maggioranza, del suo schieramento, ma se non lo difende neanche chi lo ha pensato e realizzato – peraltro in parte – ci chiediamo perché Colombara, che riconosciamo come persona in buona fede, non vada ad occuparsi delle cose buone che l’amministrazione Variati ha fatto. Forse è perché non ne troverà molte, quindi va fatta la difesa d’ufficio su scelte che sono palesemente sbagliate. Caro consigliere, c’è chi toglie i nomi dalle targhe come faceva Alessandra Moretti da vicesindaco in nome della damnatio memoriae, c’è chi invece, riconoscendo che ci sono degli errori che si possono correggere, pensa che per il bene della città e dei vicentini si possano trovare soluzioni per semplificare la vita agli utenti.”