Sportello Donna di Malo, proseguono le attività a tutela delle donne

Dopo la grande partecipazione all’inaugurazione degli spazi rinnovati dello Sportello Donna e Famiglia di Malo, avvenuta lo scorso 27 settembre, continua la proposta di nuove attività a tutela delle donne e a favore della parità di genere da parte della cooperativa Samarcanda onlus di Schio, che da gennaio gestisce lo Sportello per il Comune di Malo.Inizia questa sera, 30 settembre, il corso di formazione per volontarie dello Sportello, “Donne che sostengono le donne”, un gruppo femminile che sarà coinvolto nelle attività future dello spazio. Il corso si articola in tre incontri gratuiti (previa iscrizione) sempre di lunedì, fino al 14 ottobre, dalle 20.00 alle 22.00 negli spazi dello Sportello. Il corso avrà come relatrici le operatrici della cooperativa Samarcanda che sono presenti presso lo Sportello Donna, insieme alle dottoresse Maria Stocchiero, sulla relazione di aiuto (30 settembre), Roberta Radich, sui lavori di gruppo (7 ottobre), e Cristiana Piazzo sulla condivisione e programmazione delle prossime attività.

Mercoledì 9 ottobre, alle ore 20.00 presso la Biblioteca, inizia anche il nuovo gruppo di lettura “Le rose di Atacama”, un gruppo al femminile proposto dallo Sportello Donna in collaborazione con la Biblioteca comunale Luigi Meneghello. Il gruppo – a ingresso libero, previa iscrizione presso la Biblioteca al numero 0445.585229 – si ritroverà poi ogni primo mercoledì del mese per condividere la lettura di un libro, dalle 20.00 alle 22.00 in Biblioteca. Gli incontri saranno condotti da Ilaria Colasanti, responsabile della Biblioteca di Malo, e Lidia Daniela Sparacino, volontaria dello Sportello Donna, vincitrici de “Il concorso dei racconti” per testi inediti, promosso dalla trasmissione di Rai Radio1, “Plot Machine”.

E dal 14 ottobre partirà un’altra attività: il corso di italiano per donne straniere, rivolto a chi desidera migliorare l’apprendimento della lingua, conoscere i servizi del territorio e comunicare più facilmente con la scuola e le altre istituzioni territoriali. Il corso, che sarà anche l’occasione per socializzare tra donne, si svolgerà il lunedì pomeriggio dalle 16.00 alle 17.30 presso la scuola primaria Rigotti di Malo e il mercoledì pomeriggio nello stesso orario, presso lo Sportello Donna in piazza Zanini. I posti sono al massimo 25 ed è richiesto un contributo di 35 euro. Durante le lezioni sarà attivo un servizio di baby sitting. è possibile iscriversi presso lo Sportello Donna o i Servizi sociali del Comune di Malo.”Lo Sportello Donna di Malo, che gestiamo dall’inizio dell’anno, si arricchisce di nuove attività e sensibilità al femminile, grazie alla partecipazione attiva di tante volontarie – dice la responsabile dell’équipe Seta della cooperativa Samarcanda, Alessandra Turcato -. Da fine settembre gli spazi sono ancora più accoglienti grazie alla creatività e alla passione che le studentesse del liceo artistico Martini di Schio hanno messo nel rinnovarli oltre gli stereotipi, per creare uno spazio dove le donne possano sentirsi accolte”. Le studentesse sono state sostenute in questa progettazione dai professionisti del fablab Megahub della cooperativa Samarcanda, nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro. “Un ringraziamento va anche all’amministrazione comunale che è al nostro fianco per costruire e far vivere dalla cittadinanza questo luogo di incontro sicuro e accogliente per le donne, punto di partenza per costruire una comunità libera dalla violenza”