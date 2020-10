Sportello badanti a Vicenza, Noventa, Sandrigo, Camisano e Creazzo

Vicenza è capofila del progetto che porterà entro i primi mesi del 2021 all’apertura di cinque sportelli di assistenza familiare (sportello badanti) nel territorio del distretto est dell’Aulss 8 Berica.

“Mai come in questo momento – dichiara il vicesindaco e assessore ai servizi sociali Matteo Tosetto – le famiglie con anziani hanno bisogno del nostro sostegno. Abbiamo deciso di farci carico del coordinamento di questo nuovo servizio sovracomunale perché riteniamo che sia fondamentale aiutare chi può gestire i propri anziani a casa, senza ricorrere all’ingresso in casa di risposo. L’obiettivo è offrire informazioni, orientamento e supporto per far incontrare domanda e offerta, oltre che dare serenità alle famiglie attraverso un registro di assistenti familiari qualificate”.

Aggiunge il presidente del comitato dei sindaci del distretto est dell’Aulss 8 Berica Nicola Ferronato, sindaco di Caldogno, :“Ringrazio Vicenza che, in veste di capofila, dà seguito a questo progetto che potrà essere di grande aiuto per le famiglie della nostra comunità”.

L’attivazione degli sportelli e del registro delle assistenti familiari sarà possibile grazie a un finanziamento regionale che per l’intera Aulss 8 Berica ammonta per il primo anno a 60 mila euro, di cui 39 mila per il bacino del distretto est. Ciò consentirà di aprire un giorno alla settimana a rotazione gli sportelli nei Comuni di Vicenza, Camisano, Creazzo, Noventa Vicentina e Sandrigo.