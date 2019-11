Sportelli comunali, al via una campagna per le prenotazioni online degli appuntamenti

Aumentare l’uso dei servizi online da parte dei cittadini, riducendo i tempi di attesa e le code agli sportelli: è questo in sintesi l’obiettivo della nuova campagna informativa del Comune è stata presentata questa mattina dall’assessore alle risorse umane Valeria Porelli, per la promozione di un rapporto più “smart” con l’utenza.

“Attraverso un’analisi degli accessi dei cittadini ai servizi in piazza Biade – ha precisato l’assessore alle risorse umane Valeria Porelli – è stato evidenziato che da maggio 2018, ovvero dall’introduzione del sistema eliminacode, a ottobre 2019, hanno avuto accesso ai principali sportelli comunali circa 108.395 persone. Di queste, solamente 32.543, pari al 30% del totale, hanno effettuato la prenotazione online. Il restante 70% degli accessi avviene, quindi, ancora in modo tradizionale. Per ridurre, quindi, il tempo di attesa dei cittadini per l’accesso agli sportelli, per facilitare l’erogazione del servizio ed evitare agli utenti di accedere due volte agli uffici, abbiamo deciso di lanciare questa campagna, a costo zero perché realizzata totalmente all’interno della struttura comunale, finalizzata a promuovere le prenotazioni online degli appuntamenti. L’obiettivo è quello di aumentare il numero di persone che utilizzano il sistema delle prenotazioni online per accedere ai servizi comunali. La campagna è un primo step verso lo sviluppo di servizi rilasciati totalmente online. A questo proposito ricordo – ha concluso l’assessore Porelli – che alcune pratiche, come i cambi di residenza e il rilascio di certificati anagrafici e di stato civile, già oggi si possono ottenere direttamente da smartphone e pc”.

Si inizia dalle “prenotazioni online degli appuntamenti” su input dell’Ufficio relazioni con il pubblico che ha constatato quanto poco conosciuto e utilizzato sia questo strumento da parte dei cittadini.

Sono almeno un’ottantina gli utenti che si rivolgono ogni settimana di persona all’Urp, in piazza Biade, per fissare un appuntamento con uno sportello comunale, quando potrebbero, invece, prenotarlo comodamente da casa attraverso il proprio smartphone o pc.

Attualmente circa il 70 per cento degli accessi agli sportelli comunali avviene ancora in modo tradizionale, mentre solo il 30% attraverso le prenotazioni online. L’obiettivo è aumentare questa seconda percentuale, convincendo sempre più cittadini a prediligere questo canale, con il vantaggio di ridurre i tempi di attesa e migliorare l’organizzazione interna degli sportelli.

La nuova campagna per la promozione delle prenotazioni online si sviluppa attraverso domande, finalizzate a stimolare nell’utente, anche il più distratto, un’attenzione particolare.

Le domande, che alludono ad alcuni luoghi comuni (“Perché vuoi fare la fila?”; “Perché non salti la coda? …), portano già in “dote” la risposta, ovvero semplici istruzioni su “come prenotare online”.

L’obiettivo è condurre il cittadino ad accedere agli sportelli comunali in modi e tempi certi, così da offrirgli risposte e servizi organizzati.

La campagna per la promozione degli appuntamenti online rientra nell’ambito del più ampio progetto di comunicazione dei servizi comunali avviato nel dicembre 2018 in occasione del ritorno dei principali sportelli al cittadino a Palazzo Uffici in piazza Biade.

L’impostazione grafica, interamente elaborata a costo zero da Giovanni Nicola Roca, architetto del servizio Infrastrutture e gestione urbana, è di intuitiva e semplice lettura, grazie all’utilizzo di un carattere di grande leggibilità, su fondo colorato che varia a seconda della domanda. Comune denominatore è l’invito a collegarsi al sito del Comune di Vicenza alla pagina www.comune.vicenza.it/prenotazioni per prenotare direttamente da casa, con pc, tablet o smartphone, in pochi clic, l’accesso allo sportello comunale.

Il progetto è sviluppato, in una prima fase, in forma cartacea attraverso la distribuzione nelle diverse sedi comunali di cartoline e adesivi, tradotti anche in inglese e francese. Nel frattempo sarà avviata anche una campagna social coordinata dall’ufficio stampa / web e social media team sui profili ufficiali del Comune.



Dati sulle prenotazioni online dei principali servizi

Da maggio 2018, ovvero dall’introduzione del sistema eliminacode, a ottobre 2019, hanno avuto accesso ai principali sportelli comunali 108.395 persone. Di queste, 32.543, pari al 30% del totale, hanno effettuato la prenotazione online.



Nel dettaglio, per accedere ai principali servizi offerti dagli sportelli demografici di piazza Biade sono stati richiesti 17.613 appuntamenti per la carta d’identità elettronica (prenotazione online obbligatoria), 3.410 per i certificati anagrafici, 2.062 per i cambi di residenza da altro Comune o da estero, 1.820 per cambi di abitazione (da via a via a Vicenza), le variazioni anagrafiche e le dichiarazioni di dimora abituale, 894 per i certificati di stato civile, 846 per le denunce di nascita, 802 per le pubblicazioni di matrimoni e unioni civili, 650 per la trascrizione e correzione di atti, le adozioni, i cambi nome e i riconoscimenti, 293 per la cittadinanza e 173 per separazioni e divorzi.

Si segnalano inoltre 2.779 accessi con prenotazione online allo sportello Ztl, 675 ai servizi erogati direttamente dall’Urp e 383 al servizio tributi.



Servizi totalmente online

Alcuni dei servizi prenotabili online, come i cambi di residenza e il rilascio di certificati anagrafici e di stato civile, si possono ottenere totalmente da casa, attraverso il portale del cittadino (www.comune.vicenza.it/portaledelcittadino), previo accreditamento a MyId, il sistema di autenticazione federato della Regione Veneto, o al Sistema pubblico di identità digitale (Spid).