SPORT – Vicenza Calcio, si gioca. Ma…

Gubbio-Vicenza, in programma venerdì, si giocherà. Questa la novità di oggi dopo la tesissima situazione che si era creata ieri sera con il comunicato dell’Associazione Italiana Calciatori che annunciava lo sciopero dei biancorossi. Anche se la partita verrà giocata, la situazione negli spogliatoi resta pesante e non diminuisce la possibilità della messa in mora della società da parte dei giocatori.